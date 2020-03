I Vigili del Fuoco del distaccamento di Patti sono intervenuti, intorno alle 5.00 del mattino, per estinguere un incendio che ha interessato un autocompattatore nel comune di Gioiosa Marea. In supporto alla squadra Vigili del Fuoco anche un ABP (autobotte pompa) proveniente dal vicino distaccamento di Milazzo. Non si segnalano persone ferite. Si indaga sull’origine del rogo.