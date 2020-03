Coronavirus. A Reggio Calabria controllate 366 persone, 53 denunciate

Carabinieri in azione contro violazione disposizioni

(DIRE) Reggio Calabria, 11 Marzo – In questa prima giornata di applicazione delle nuove disposizioni del decreto del governo per il contenimento del coronavirus i Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno controllato 366 persone, 220 veicoli e 460 esercizi pubblici. Nell’ambito di tale contesto, sono state denunciate 53 persone per violazioni delle disposizioni nate per contingentare la diffusione del virus. È stata avanzata una proposta di chiusura di un esercizio pubblico, per evidente violazione della norma sul contingentamento degli accessi. 202 sono state, invece, le autocertificazioni acquisite, su cui verranno effettuate successive verifiche. (Mav/Dire)