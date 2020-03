Coronavirus. Lockdown anche a Lagos, città più popolosa d’Africa

(DIRE) Roma, 30 Mar. – Restrizioni agli spostamenti e stop alle attivita’ non essenziali entreranno in vigore questa sera ad Abuja e a Lagos, rispettivamente la capitale della Nigeria e la citta’ piu’ popolosa del Paese e dell’Africa intera.

Le misure, dalle 23 ora locale, riguerderanno anche lo Stato di Osun e si applicheranno per almeno due settimane.

Il provvedimento e’ stato annunciato dal presidente Muhammadu Buhari. Il capo dello Stato ha riferito anche della creazione di un fondo per il contrasto all’epidemia con una dotazione iniziale di 40 milioni di dollari.

Con circa 180 milioni di abitanti, la Nigeria e’ il Paese piu’ popoloso dell’Africa. Solo a Lagos vivono oltre 20 milioni di persone, molte anche in slum o quartieri dove non sono garantiti servizi essenziali. A oggi i casi di contagio confermati sono 97. (Vig/Dire)