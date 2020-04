Coronavirus. Inail: contagi sul lavoro considerati come infortuni

(DIRE) Roma, 3 Apr. – Una nuova circolare Inail fornisce indicazioni sulla tutela per tutti i lavoratori assicurati con l’Istituto che hanno contratto l’infezione da nuovo Coronavirus Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attivita’ lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. A precisarlo e’ la circolare n. 13 del 3 aprile, con cui l’Istituto fornisce indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati. “Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro- spiega il presidente dell’Inail, Franco Bettoni- faranno scattare la piena tutela dell’Istituto, come per gli altri infortuni o malattie, gia’ a partire dal periodo di quarantena. Ci siamo gia’ attivati, inoltre, per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici”. “Questa emergenza- aggiunge Bettoni- ha riportato in primo piano anche la necessita’ di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l’Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio. La recente estensione ai rider e’ solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovra’ includere le professioni che si collocano a meta’ strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto piu’ vulnerabili di fronte alla minaccia del virus”. L’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilita’ che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.(SEGUE) (Comunicati/Dire)