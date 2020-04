AsiSportInCasa… Il ringraziamento del Sindaco di Reggio Calabria

Lezioni online per tutte le fasce d’età e su tutte le piattaforme, l’estensione della copertura assicurativa per l’attività tra le mura domestiche e l’invito a scattare foto e partecipare a delle challenge per stimolare la voglia di sport, di condivisione e per accendere un sorriso che sa di speranza. Questa è “Asi Sport in Casa”. Le parole di ringraziamento del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e di tantissime altre persone che stanno vivendo con noi e insieme a noi questo momento emergenziale, sono uno stimolo a proseguire su questa strada tracciata e un’iniezione di energia.

Falcomatà ha voluto ringraziare pubblicamente l’ASI e tutti gli istruttori per lo svolgimento del progetto. Continueremo a mettercela tutta in questo e negli altri programmi intrapresi e, altresì, nel richiamare l’attenzione di tutte le Istituzioni sul mondo sportivo. Consulta le lezioni di questa settimana.

http://www.asinazionale.it/news/-asisportincasa-lezioni-per-tenersi-in-forma-1-2

Le parole di Falcomatà: “Oggi vorrei ringraziare CONI, UISP e ASI perché dall’inizio di questa pandemia stanno garantendo, attraverso i loro istruttori, la possibilità di continuare a fare sport pur rimanendo in casa.

In questi giorni, dopo le pastiere e le uova di Pasqua, molti di voi mi hanno chiesto quando sarà possibile tornare a praticare sport all’aria aperta. Comprendo l’esigenza, anche a me manca la mia palestra (so che state pensando che non si vede che ci vado) ed i campi di calcio. Ma ora dobbiamo tenere duro, perché al primo posto va messa la nostra salute e quella dei nostri cari.

Ciò che si può fare però è lo sport in casa. In tanti già lo fanno, ma sono sicuro che qualcuno sarebbe felice di ricevere uno stimolo in più, affidandosi ad un allenatore che ci segue in video da casa. Per questo vorrei segnalarvi tanti bravi personal trainer reggini pronti a seguire e guidare (a distanza) i vostri allenamenti”.