Coronavirus. Salvini: Bene lezioni su Rai, finalmente ci hanno ascoltato

Roma, 19 Apr. – “Lezioni per i ragazzi sulla Rai: finalmente ci hanno ascoltato! È un buon inizio per aiutare tutti quegli studenti, tanti, che non riescono a seguire le lezioni on line, soprattutto tra gli scolari delle scuole elementari. Lo avevamo chiesto da subito: un terzo delle famiglie infatti in Italia non ha un computer o un tablet in casa. Dopo questo primo passo iniziamo a pensare, con tutte le sicurezze che servono, come far ripartire la scuola e le lezioni, quelle vere in classe”. Cosi’ il segretario della Lega Matteo Salvini. (Com/Sor/ Dire)