Venezia, incendio appartamento a Jesolo

La notte scorsa, poco dopo le 2.00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti, a Jesolo, per l’incendio di un appartamento al secondo piano di un condominio di sei. Evacuate trenta persone e portati in salvo i residenti dei piani superiori. Le squadre VF giunte dal locale distaccamento e a seguire da San Donà e Mestre con due autopompe, due autobotti, due autoscale, il carro aria e quattordici operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e di evacuazione delle persone rimaste bloccate ai piani superiori. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato i cappucci sovrappressione degli autorespiratori per evacuare alcuni condomini rimasti bloccati negli alloggi a causa delle scale invase dal fumo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei VVF. Le operazioni di soccorso con il rientro nelle abitazioni degli inquilini sono terminate all’alba.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64568