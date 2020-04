Torino: In bici con 2 panetti di hashish, arrestato 20enne egiziano

Un cittadino egiziano di 20 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Centro giovedì sera in piazza San Giovanni. Introno alle 20, i poliziotti hanno visto lo straniero transitare a bordo di una bici in piazza Castello. Alla vista degli agenti il ventenne ha accelerato dirigendosi verso Piazzetta Reale. I poliziotti hanno poi fermato l’uomo in piazza San Giovanni trovandolo in possesso di due panetti di hashish per un peso vicino ai due etti. Il cittadino egiziano, con precedenti di polizia a carico e gravato dalla misura dell’obbligo della presentazione alla P.G., è stato arrestato per la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/6845ea41d8c608a5598492567