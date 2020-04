Bologna, perdita di acido cloridrico da un’autocisterna a Imola

Alle ore 06.41 del 28 Aprile, la sala operativa ha ricevuto una chiamata per una fuoriuscita di acido cloridrico da un’autocisterna che stava viaggiando da Bergamo a Ravenna. L’autista si è accorto della perdita e ha allertato subito i vigili del fuoco. Il camion era in sosta in un parcheggio a Imola. I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente con la squadra del nucleo NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) e un’altra in appoggio. Giunti sul posto hanno transennato l’area e operato un contenimento della fuoriuscita dalla cisterna. Il personale operativo ha inoltre messo in sicurezza lo scenario utilizzando del materiale assorbente per asciugare l’acido sversato a terra e montato dei ventilatori per evitare che gli effluvi dannosi arrivassero alle vicine abitazioni. La cisterna, al momento della fuoriuscita conteneva circa 15mila litri di sostanza da travasare. E’ intervenuto per il coordinamento delle operazioni di soccorso il funzionario di servizio di Bologna; era inoltre presente il personale dell’ARPAE per le rilevazioni ambientali.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64697