Coronavirus. Gelmini: Su regole bonus da 800 euro logica pericolosa

(DIRE) Roma, 29 Apr. – “Con il prossimo provvedimento del governo, il bonus per i lavoratori autonomi dovrebbe salire, con questo esecutivo il condizionale e’ d’obbligo, da 600 a 800 euro. Forza Italia chiedeva almeno 1000 euro, Palazzo Chigi si fermera’ qualche gradino prima. Ma cio’ che desta maggior sconcerto e’ il fatto che questo contributo, a quanto si apprende, verrebbe erogato solo a chi nel 2019 ha dichiarato un reddito inferiore ai 35 mila euro lordi. Nel 2019 come tutti sappiamo un lavoratore ha palesato al fisco i suoi introiti relativi al 2018”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Quindi il governo nella primavera del 2020 vorrebbe dare o meno un bonus basandosi su quanto un contribuente ha guadagnato due anni prima. Nel frattempo lo stesso cittadino potrebbe essere diventato ricco, o magari chi era ricco caduto in poverta’. Il mondo alla rovescia, come la logica pericolosa con la quale operano Conte e i suoi ministri”, conclude. (Com/Tar/ Dire) 11:27