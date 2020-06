Oggi, in segno di cordoglio, Reggio Futura abbruna le proprie insegne: il presidente, i dirigenti e i soci, piangono la scomparsa della sig.ra Laura Cotroneo, esprimono vicinanza al suo consorte avv. Aldo Porcelli (fondatore e, per lungo tempo, Presidente ed instancabile animatore di Reggio Futura) e si associano al dolore di tutta la famiglia per la grave perdita.

(il Presidente)

Avv. Italo Palmara