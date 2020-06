Scuola. Sit-in Lega al Ministero: Azzolina bocciata

(DIRE) Roma, 25 giu. – ‘Azzolina bocciata’. È la ‘pagella’ della ministra dell’Istruzione srotolata su un grande striscione esposto dalla Lega davanti al Miur. Una trentina di parlamentari del Carroccio si sono dati appuntamento alle 11 sulle scale del ministero per un sit-in di protesta contro le linee guida emanate dalla ministra per la riapertura delle scuole a settembre. “Sono qui da genitore e non da senatore- attacca Matteo Salvini- c’e’ un ministro non in grado di gestire la situazione, non c’e’ certezza per i presidi, i genitori, i sindaci e i nostri figli: non si sa quando si riparte, dove e come si riparte, chi mette la mascherina, chi mette il plexiglass. Chi paga non si sa, chi sanifica nemmeno. Un governo che mette la scuola in fondo a tutto non fa il bene del Paese”.

Poi: “Cosa faremmo noi? Copieremmo dall’Europa. In tutta Europa al momento i bambini sono in classe con le maestre e senza plexiglass. Mi rifiuto di mettere mia figlia a settembre in una classe buia, isolata, senza insegnanti ne’ tutele, con la mascherina. La scuola non e’ un carcere. Questo ministro e’ inviso a buona parte della maggioranza: lo cambiassero perche’ e’ una sciagura”.

