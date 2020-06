Scuola. Azzolina: Bene spostamenti docenti, ora lavoriamo su assunzioni

(DIRE) Roma, 30 Giu. – “Aver garantito la procedura di mobilita’ e’ stato un risultato importante e non scontato, dato che eravamo in piena emergenza sanitaria e in molti si erano pronunciati affinche’ la procedura non fosse portata avanti. Il ministero ha svolto un grande lavoro, ha supportato il personale, ha portato avanti un’operazione normalmente ordinaria in tempi straordinari. Questo anche grazie all’importante lavoro di semplificazione che ha reso la compilazione della domanda piu’ agevole”. Cosi’, su Facebook, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Abbiamo garantito i diritti degli insegnanti, per 8mila di loro c’e’ uno spostamento fuori regione che significa riavvicinamento a casa. Ora lavoriamo per le assunzioni da fare questa estate anche in vista della ripresa di settembre”. (Adi/Dire) 17:09