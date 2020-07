Messico. Raid in centro anti-tossicodipendenze, uccisi 24 ragazzi

(DIRE) Roma, 2 Lug. – Sono almeno 24 i ragazzi di un centro di riabilitazione dalla tossicodipendenza uccisi nel corso di un’incursione armata nella citta’ di Irapuato, nello Stato del Messico centrale di Guanajuato. Si tratta della quarta aggressione avvenuta in una struttura di riabilitazione della citta’ in poco piu’ di sei mesi: il 6 giugno dieci ragazzi erano stati uccisi da un commando in un altro centro. Secondo gli inquirenti, uomini armati non identificati hanno fatto irruzione nella struttura nel pomeriggio di ieri. Una volta entrati hanno intimato alle persone di sdraiarsi e gli hanno poi sparato, uccidendo 24 dei 35 utenti del centro. Sette persone sono rimaste ferite. Il governatore dello Stato di Guanajuato, Diego Sinhue, ha detto che governo del Messico e i cittadini si trovano ad affrontare “un nemico comune”. La delinquenza, ha detto Sinhue, “non rispetta la vita e l’integrita’ delle persone”. Il governatore ha aggiunto: “Dobbiamo impedire che giovani continuino a morire per mano di altri giovani”. (Est/Dire) 10:25