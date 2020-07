Parte Miss Italia Calabria 2020, il 20 Luglio la conferenza stampa al Chiostro San Domenico di Cosenza

Al via Miss Italia Calabria 2020, la kermesse è pronta a ripartire con le selezioni. A seguito della video conferenza con la patron Patrizia Mirigliani, Miss Italia Calabria e non solo torna alla vita riconquistando quella normalità andata perduta, dopo cento giorni di agonia causati dal virus. Miss Italia ha così ritenuto doveroso il ritorno nelle piazze, in nome del rispetto verso pubblico, ragazze e lavoratori; rendendo così omaggio a quelle figure scomparse e a quelle che, in questo periodo, stanno offrendo il loro contributo alla ripresa del Paese armati dell’accessorio più importante, il sorriso. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio darà così inizio al nuovo percorso itinerante in Calabria partendo dalle selezioni provinciali, passando poi dalla tappa regionale. Tra le misure di sicurezza che la CarliFashionAgency adotterà, in piena ottemperanza a quanto dettato dal DPCM governativo, il distanziamento tra le miss nel backstage e sul palco, misurazione della temperatura corporea di competenti, personale, pubblico, vietando parimenti la partecipazione a chiunque presenti più di 37,5 gradi; è inoltre obbligatorio l’uso della mascherina per spettatori, lavoratori, e miss nel backstage. Secondo ancora quanto riportato dai regolamenti, è fissato a 1000 il numero massimo di spettatori per manifestazioni all’aperto, 200 invece per spettacoli in luoghi chiusi per ogni singola sala. Tutte le miss dovranno indossare costumi, abiti, scarpe, prodotti per trucco e parrucco loro propri. Si ricorda che sono aperte le iscrizioni al Concorso e che il limite di età per partecipare va dai 18 anni, questi compiuti entro il 20 Agosto dell’anno corrente, ai 30 anni, questi invece finiti entro l’anno. Per meglio spiegare le varie procedure di selezione del Concorso Miss Italia Calabria 2020, lo staff della CarliFashionAgency ha indetto un incontro con la stampa locale che si terrà lunedì 20 Luglio, alle ore 11, presso il Chiostro San Domenico di Cosenza. Si ricorda inoltre che, chi dei comuni o privati voglia organizzare una serata può mettersi in contatto con l’agenzia tramite il sito www.missitaliacalabria.it oppure per mezzo mail, scrivendo all’indirizzo info@missitaliacalabria.it.