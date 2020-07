“Giornata difficile per noi a Twitter“, così il fondatore del famoso social network dopo l’ultima azione di hackeraggio a cui sono stati sottoposti diversi account verificati di personaggi famosi. Pare sia una truffa legata al bitcoin, infatti in molti di questi profili apparivano tweet con richieste di donazioni con l’utilizzo di questa “nuova” moneta. Al momento gli account bloccati non potranno cinguettare o cambiare la password sino a che le indagini su questa truffa avranno fatto chiarezza. La natura dell’attacco hacker a Twitter farebbe supporre che sia stata opera di un singolo.

