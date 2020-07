Milano, in 9 rapinano e colpiscono una coppia: arrestati

La notte scorsa a Milano, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato nove ragazzi tra i 18 e i 24 anni, italiani e marocchini, per rapina pluriaggravata in concorso. Poco dopo le ore 02.00, tra via Pergolesi e via Mercadante, i nove giovani avevano preso di mira una coppia di cittadini italiani di origini filippine che stava camminando: dopo aver scaraventato a terra la donna, hanno sottratto all’uomo uno smartphone del valore di circa €800, lo hanno colpito e, una volta caduto a terra, hanno infierito con calci e pugni.

L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli con il volto tumefatto ed è stato trattenuto in osservazione. Gli agenti delle 4 volanti intervenute hanno bloccato gli aggressori, che si erano allontanati a bordo di veicoli presi a noleggio, dopo un breve inseguimento e li hanno arrestati. I poliziotti hanno anche sequestrato loro un coltello a serramanico, 1.625 euro in contanti, 10 grammi di marijuana e hashish per i quali li hanno indagati in stato di libertà. (foto repertorio)

