Milano, accoltellò il coinquilino: la Polizia arresta 24enne

Ieri sera la Polizia di Stato ha eseguito a Milano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino egiziano di 24 anni per il tentato omicidio di un connazionale. L’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica, a seguito dell’attività di indagine svolta dai poliziotti del Commissariato Mecenate e coordinata dal p.m. dr. Amendola, ha confermato in toto le risultanze investigative per il reato ascritto. L’evento criminoso avvenne la sera del 26 Maggio scorso quando, in via Varsavia a Milano, sul cavalcavia pedonale, due cittadini egiziani, dopo aver litigato per futili motivi di convivenza, passarono alle vie di fatto: poco prima di mezzanotte la vittima, un giovane egiziano di 21 anni, fu colpita più volte all’addome e al petto con un coltello e, immediatamente soccorsa, fu trasportata in codice rosso presso il Policlinico.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f200a8369c3e794824243