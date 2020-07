La pallacanestro reggina porge l’ultimo saluto a Nuccio Geri, un uomo che ha dato tanto al movimento cestistico non solo in città. La notizia è di qualche ora fa ed ha scosso tutti gli sportivi reggini. Un ex giocatore di basket, ottimo tiratore dalla distanza, poi divenuto coach, di grande livello tecnico e sagacia tattica. Ma prima di tutto una persona splendida sempre pronta a dare una pacca sulla spalla o più concretamente tendere la mano a chi in difficoltà gli chiedeva consiglio o aiuto che si trattasse del mondo della palla a spicchi o del quotidiano. Se in campo era di carattere sanguigno e passionale, come molti di noi del resto, fuori dal campo è sempre stato, come su suol dire “un pezzo di pane”. Ciao Nuccio, grazie di tutto! Anche io ho avuto il piacere di averti come coach e di godere della tua competenza ma prima di tutto della tua amicizia. Un abbraccio affettuoso alla famiglia alla quale porgiamo tutti le più sentite condoglianze.

Fabrizio Pace