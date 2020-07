Coronavirus. 289 I nuovi contagiati, 6 i decessi

(DIRE) Roma, 29 Lug. – Sono 289 i nuovi contagiati dal Covid-19; 6 i decessi. Lo rende noto il ministero della Salute. I casi positivi ieri erano 212, i morti 12. La Lombardia registra 46 nuovi positivi, il Veneto 42. Nel Lazio sono 34. Il totale delle persone colpite dal virus in Italia sale a 246.776. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state in Veneto (4), Piemonte (1) e Emilia Romagna (1). Il totale arriva cosi’ a 35.129. I guariti oggi sono 275 oggi contro i 163 di ieri, per un totale di 199.031. Calano anche le terapie intensive, 2 in meno, e ormai sono 38 in tutta Italia. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.847. Infine, tamponi in aumento: 56.018 oggi contro i 48.170 di ieri. (Anb/ Dire) 17:41 29-07-20