Udienza Generale, Papa Francesco: Vaccino Anti Covid-19 sia per tutti

11:36 – Nel corso dell’udienza di Mercoledì, Papa Francesco si è mostrato favorevole verso un vaccino per tutti, al di là delle disponibilità economico-sociali, infatti, come riporta Televideo, ha affermato che occorre “progettare la cura dei virus privilegiando coloro che ne hanno più bisogno. Che triste sarebbe se nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai più ricchi! Che triste se divenisse proprietà di una nazione e non fosse per tutti”. Conclude il Santo Padre con queste parole: “La pandemia è una crisi, e da una crisi non si esce uguali: o usciamo migliori, o usciamo peggio. Ma dovremmo uscire migliori, per migliorare le ingiustizie sociali e il degrado ambientale” (cit. Televideo).