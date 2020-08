DL Agosto. Bernini: Conte non ci ha chiamato, temiamo testo blindato

(DIRE) Roma, 24 Ago. – “Conte non ci ha chiamati, non abbiamo avuto alcuna richiesta di confronto sul decreto agosto”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in diretta ad Agorà. “Condivido le parole del presidente di Confindustria, Bonomi, perche’ i giri di tavolo non servono se poi le proposte e le soluzioni non entrano nei provvedimenti. Noi vogliamo tenere basso il tasso della polemica, visto che ci interessa solo che il decreto non sia blindato e che il Parlamento non sia ridotto ancora una volta a passacarte del governo. Stiamo lavorando al Senato per cercare di mettere in questo testo più politica industriale e meno politica dei bonus. Una politica errata, che non fa crescere il Paese e che tra l’altro esiste solo sulla carta visto che per essere attuata occorreranno una serie lunghissima di decreti attuativi”, ha concluso Bernini. (Vid/ Dire) 09:54 24-08-20