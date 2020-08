Lapio (Av). Spettacolo pirotecnico non autorizzato; denunciate due persone

Comando Provinciale di Avellino – Lapio (Av) , 29/08/2020 12:12

I Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico, a conclusione di un’indagine intrapresa a seguito di un intervento effettuato a Lapio lo scorso 15 Agosto, hanno denunciato due uomini del posto ritenuti responsabili dei reati di “Accensioni ed esplosioni pericolose” e “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. Nello specifico i predetti, in occasione dei festeggiamenti religiosi in onore della Madonna dell’Assunta, avrebbero esploso dei fuochi d’artificio senza la prevista autorizzazione, violando il divieto disposto dalla Regione Campania, finalizzato a prevenire gli incendi boschivi. Alla luce delle evidenze emerse, per i due presunti responsabili è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. (immagini di repertorio)

fonte — https://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/comunicati-stampa/spettacolo-pirotecnico-non-autorizzato-denunciate-due-persone