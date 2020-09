Milano, esce dal lavoro e spaccia shaboo. La Polizia lo arresta

Venerdì pomeriggio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino filippino di 39 anni, con precedenti per lo stesso reato. Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. Mecenate, svolte nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di droga, hanno condotto i poliziotti a individuare lo spacciatore il quale, impiegato come magazziniere in un supermercato, al termine della giornata di lavoro di ieri, ha tentato di raggiungere i suoi clienti ai quali avrebbe consegnato la droga. Durante il tragitto, tuttavia, nei pressi della stazione della linea metropolitana MM2 di Vimodrone, è stato bloccato dagli agenti del Commissariato Mecenate. Ai poliziotti, al momento del controllo, ha consegnato 5 bustine contenenti 21,3 grammi di shaboo, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e circa 450 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. Nel corso della perquisizione effettuata presso la sua abitazione, l’uomo ha consegnato agli agenti una somma di denaro del valore complessivo di 8,375 euro, provento della sua attività di spaccio.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f535e7473327738384458