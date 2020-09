Milano. Aggredisce e tenta di estorcere del denaro a un passante: arrestato da Polizia di Stato e Polizia Municipale

Nella giornata del 7 Settembre 2020, personale della Squadra Volante della Questura di Crotone, congiuntamente al personale del Comando Polizia Municipale di Crotone, ha tratto in arresto C.A., milanese, classe 1977, per il reato di tentata estorsione. Nella mattinata del 7 settembre u.s., gli operatori della Squadra Volante intervenivano in ausilio alla Polizia Municipale di Crotone che si è trovata di fronte all’uomo che poco prima aveva minacciato un cittadino crotonese brandendo un coltello e chiedendo insistentemente soldi. L’uomo, liberatosi dall’aggressore, immediatamente aveva chiesto aiuto all’agente della Polizia Municipale che si trovava in servizio lì vicino, il quale seguiva a vista il soggetto senza mai perderlo d’occhio. A stretto giro giungevano sul posto gli agenti della Squadra Volante in ausilio i quali, con non poche difficoltà, riuscivano ad individuare prima e bloccare poi il soggetto che più volte inveiva e colpiva gli stessi operatori. Attesa la forte aggressività mostrata nei confronti degli stessi, gli operatori lo portavano in Questura per le formalità del caso. Successivamente, lo stesso veniva tratto in arresto per il reato di tentata estorsione e deferito per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale; gli operatori inoltre dopo essere stati spintonati ed aver subito diversi calci, venivano refertati, riportando lievi traumi alle braccia e alle gambe. All’esito dell’udienza di convalida dinanzi al Tribunale di Crotone, C.A. è stato condannato alla pena della reclusione ad anni 3 e ad euro 400,00 di multa. Allo stesso gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato successivamente il Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Sig. Questore di Crotone con il quale si impartisce l’obbligo al soggetto di non far rientro sul territorio del Comune di Crotone per un periodo di anni tre.