Ancona. Vasto incendio al porto in area ex Tubimar, scuole chiuse

Mancinelli: Da rilievi non sembrano esserci problemi di inquinamento

DIRE) Ancona, 16 Set. – È divampato nella notte, nella zona portuale di Ancona, un incendio di vaste dimensioni. Le fiamme sembra che siano partite da un capannone per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ancona supportati da squadre provenienti anche da altre citta’. Dal luogo dell’incendio si e’ alzata una densa colonna di fumo. Al momento non risultano esserci vittime e le fiamme sono state circoscritte anche se restano alcuni focolai. “A seguito dell’incendio di vasta portata che si e’ sviluppato nella notte nell’area ex Tubimar in zona portuale e della nube che si e’ sprigionata, a titolo precauzionale l’amministrazione comunale ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle sedi universitarie per la giornata odierna- scrive su Facebook la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli-. Resteranno chiusi anche parchi e impianti sportivi. Cerchiamo di limitare gli spostamenti in attesa dei rilievi delle autorita’ sanitarie”. A titolo precauzionale sono state chiuse le scuole anche nel Comune di Falconara Marittima. Timori tra la cittadinanza per la possibile presenza di sostanze tossiche. “Dai primi rilievi sembra non ci siamo problemi di inquinamento conclude Mancinelli-, ma abbiamo ritenuto opportuno essere prudenti in attesa degli esiti finali degli esami delle autorita’ preposte”. Intanto si sta tenendo in Prefettura una riunione, convocata dal prefetto dorico Antonio D’Acunto, con i vertici della Protezione civile, della Regione, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’ordine e del Comune di Ancona. (Luf/ Dire) 09:02 16-09-20