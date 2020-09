Camera di commercio di Reggio Calabria: contributi a fondo perduto per sostenere l’occupazione

Promuovere l’efficienza energetica e premiare le imprese innovative della Città Metropolitana

La Camera di commercio di Reggio Calabria, attraverso la propria Azienda speciale IN.FORM.A., ha pubblicato tre nuovi Bandi per l’erogazione di complessivi € 129.000 di contributi a fondo perduto in favore delle micro, piccole e medie imprese reggine che realizzano investimenti in innovazione orientati alla qualità e alla sostenibilità e per la crescita occupazionale nel territorio della Città Metropolitana.

Come dichiarato dal Presidente dell’Ente camerale Antonino Tramontana: “Le imprese hanno un ruolo centrale nello sviluppo del nostro territorio e con questi tre bandi rinnoviamo il sostegno, di fronte alla crisi innestata dall’emergenza COVID-19, alle attività imprenditoriali che possono fare la differenza nell’economia locale, attraverso interventi per favorire la propensione all’innovazione e alla sostenibilità ambientale e gli investimenti in capitale umano”.

Queste le linee di intervento finanziate:

Premi per le imprese reggine fortemente orientate all’innovazione che – anche grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali – si siano particolarmente distinte per aver innescato tempestivamente strategie di cambiamento determinanti per l’acquisizione o il mantenimento di una posizione di rilievo nel mercato e/o che siano riuscite a fronteggiare l’emergenza Coronavirus abbattendo le distanze, gestendo la propria attività nel rispetto della sicurezza degli addetti e della continuità della produzione, anche con significativi incrementi di fatturato. Scadenza Bando: ore 19.00 del 15 ottobre 2020. Contributi per le imprese reggine orientate verso un modello di sviluppo produttivo green driven orientato alla qualità e alla sostenibilità, per la realizzazione di Diagnosi energetiche o l’ottenimento della Certificazione di un Sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001. Scadenza Bando: ore 19.00 del 15 ottobre 2020. Bonus alle imprese che instaurano o hanno instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata pari ad almeno 12 mesi oppure che procedono o hanno proceduto alla trasformazione dei rapporti di lavoro a termine, già in essere di lavoratori inseriti nella propria organizzazione, in contratti a tempo indeterminato nel periodo tra il 1 luglio ed il 31 ottobre 2020. Scadenza Bando: ore 19.00 del 31 ottobre 2020.

Le domande di partecipazione – corredate dalla documentazione prevista, in formato pdf e con firma digitale – possono essere inviate esclusivamente alla casella PEC informa@rc.legalmail.camcom.it a partire dalle ore 9.00 di oggi, 23 settembre 2020, e fino al termine di scadenza differenziato per ciascun Bando.

I Bandi sono visionabili e scaricabili sia dal sito camerale www.rc.camcom.gov.it sia dal sito dell’Azienda speciale IN.FORM.A. www.informa.calabria.it.