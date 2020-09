UE. Tajani: Politica Consiglio non abbastanza ambiziosa, più investimenti

(DIRE) Roma, 27 Set. – “Non e’ abbastanza ambiziosa la politica del Consiglio. Abbiamo avuto giovedi’ scorso una lunga riunione con le presidenze delle commissioni parlamentari e il vicepresidente della commissione europea. Noi vogliamo che ci siano piu’ investimenti, siamo contrari assolutamente al taglio della politica agricola comune. Bene la politica verde, bene la lotta al cambiamento climatico, ma attenzione a non colpire settori produttivi come l’agricoltura e l’industria perche’ altrimenti si perdono posti di lavoro, quindi bisogna compensare l’azione contro il cambiamento climatico con politiche che permettano alle Industria e all’agricoltura di competere a livello globale. Quindi bene la tassa sui prodotti cinesi, visto che vengono realizzati non rispettando le nostre regole e’ una tassa che garantisce la concorrenza leale”. Lo ha dichiarato questa mattina a Punto Europa su Rai2, il vicepresidente del Partito popolare Europeo, Antonio Tajani. “Non sono favorevole- aggiunge- ad iniziare con una tassa sulla plastica e poi rinviare le tasse sui giganti del web solo perche’ quest’ultimi fanno comodo a qualcuno. O si fa tutto insieme oppure no. La lotta al cambiamento climatico deve essere bilanciata tra politica sociale e politica industriale. L’Italia e’ un Paese dove ci sono tante industrie della plastica e bisogna dargli il tempo di essere riconvertite. Mettere tasse su tasse rischia di essere dannoso”. (Mar/ Dire) 10:45 27-09-20