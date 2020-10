Falsa raccolta fondi per l’ambulanza: a Milano Polizia indaga 2 persone per truffa

Ieri pomeriggio, gli agenti delle volanti sono intervenuti in zona Fiera vecchia dove, in viale Vigliani, erano state segnalate due persone che, nei pressi di un’ambulanza parcheggiata, chiedevano offerte in denaro a scopo di donazione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato i due uomini intenti a chiedere ai passanti offerte per l’acquisto di una nuova ambulanza per una Onlus. I controlli effettuati con la Polizia Locale hanno portato gli agenti a constatare che non fosse mai stata presentata alcuna istanza di occupazione del suolo pubblico e, da accertamenti svolti sull’atto costitutivo della Onlus, è emerso come il presidente dell’organizzazione stessa fosse stato recentemente indagato per truffa perpetrata nelle medesime modalità. I due, cittadini italiani di 39 e 33 anni, con precedenti di polizia, che avevano 40 euro in un contenitore e un blocchetto di ricevute attestante il rilascio di 35 ricevute dal 22 Settembre scorso, non hanno fornito una idonea documentazione circa la raccolta fondi e sono stati denunciati per truffa.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f7991d8a3859841293153