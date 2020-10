Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M vincono il Premio Nobel Medicina, “per la scoperta del virus dell’Epatite C”

11:58 – Il Comitato dei Nobel, in questo particolare anno, ha deciso di assegnare il Premio Nobel 2020 per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice “per la scoperta del virus dell’Epatite C”, scrive Rai News, “che ha evidenziato l’importanza della ricerca medica per la società e le economie di tutto il mondo, il riconoscimento assume un significato particolare”. A causa delle misure sanitarie in atto, al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia erano presenti poche persone, tuttavia, per la prima volta, l’evento è stato mandato in diretta streaming sui social network e via internet, così come la cerimonia di premiazione che sarà a Dicembre.

