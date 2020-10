Cibo. Da Yemen a Kenya è allarme: in arrivo nuovi sciami locuste

La Fao avverte: intervenire subito per proteggere le colture

(DIRE) Roma, 13 Ott. – La peggiore invasione di locuste nei Paesi del Corno d’Africa da decenni e’ terminata da poco, ma un’altra e’ gia’ alle porte. A diffondere l’allarme per la crisi alimentare che questo fenomeno potrebbe provocare e’ l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), mentre nei Paesi proseguono le operazioni di disinfestazione. Gli insetti, che hanno devastato decine di migliaia di ettari di coltivazioni negli scorsi mesi, sono stati visti di nuovo in Yemen e nel nord-est dell’Etiopia. I miliardi di locuste che hanno invaso soprattutto Somalia, Etiopia e Kenya hanno deposto le uova – una femmina puo’ deporne anche 100 – e le larve sono ora pronte a formare nuovi sciami. Questa nuova invasione e’ favorita dai forti venti che dallo Yemen soffiano verso il Corno d’Africa, portando con se’ grandi nuvole nere di insetti. Gli sciami sono attesi nelle prossime settimane in Etiopia e Somalia, mentre arriveranno in Kenya per la fine di novembre. L’ondata di locuste che ha interessato Etiopia, Somalia e Kenya in questi Paesi non si registrava da decenni. Per Etiopia e Somalia e’ stata la peggiore degli ultimi cinque lustri, mentre in Kenya non si vedevano tanti insetti del genere da 70 anni. (Est/ Dire) 10:59 13-10-20