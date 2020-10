Domenico Interdonato riconfermato presidente Ucsi Sicilia

Eletto il nuovo consiglio regionale

Il giornalista messinese Domenico Interdonato, 60 anni, è stato riconfermato al vertice dell’Ucsi Sicilia. “Continuiamo il cammino di condivisione e partecipazione – ha detto il presidente Interdonato – insieme a un gruppo dalle spiccate doti umane. Sono certo di come tutti sapranno dare testimonianza dell’esperienza cattolica in un mondo dell’informazione che vive uno dei suoi momenti più difficili. Una squadra fresca, composta da persone giovani e professionisti seri e preparati. Persone capaci di raccontare davvero il territorio”. La sua elezione è arrivata a seguito del voto per il rinnovo del Consiglio direttivo e con l’attribuzione delle cariche all’interno della prima riunione del direttivo, che ha riconfermato con voto unanime il presidente uscente. L’assemblea elettiva si è svolta, secondo le linee guida anti contagio dal Covid19, nel piazzale interno dell’Istituto “Ardizzone Gioeni” di Catania. L’assemblea è stata aperta dalla celebrazione Eucaristica presieduta dal Consulente Ecclesiastico don Paolo Buttiglieri. L’assemblea elettiva, presieduta da Giuseppe Adernò, è stata aperta dal presidente uscente Interdonato e i saluti del presidente dell’Assostampa Sicilia Alberto Cicero, mentre il segretario regionale Roberto Ginex e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia Giulio Francese hanno inviato un messaggio. A portare i saluti della presidente nazionale Vania De Luca è stato il componente della Giunta Nazionale Salvatore Di Salvo, il quale ha letto il messaggio inviato ai soci dell’Ucsi Sicilia. “In questi tempi non facili per nessuno la nostra Ucsi sta mantenendo viva la sua rete in tutta Italia in tutti i modi possibili – scrive nel messaggio la presidente nazionale Vania De Luca. Poi l’intervento del consigliere nazionale Gaetano Rizzo che ha ripercorso il lavoro svolto in questi anni a livello nazionale. A seguire la relazione conclusiva del presidente uscente Domenico Interdonato e gli interventi di Peppino Vecchio, Salvatore Di Salvo, Pucci Parisi e Sandro Cuzari. A seguire l’elezione del nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per il quadriennio 2020/2024. Il consiglio, presieduto dal consigliere anziano Sandro Cuzari, ha anche assegnato le cariche regionali Presidente Domenico Interdonato, Vice presidente Rossella Iannello, Segretari Laura Simoncini e Adele Di Trapani, Tesoriere Angelo Di Tommaso. Consiglieri Mario Agostino, Sandro Cuzari, Enzo Caruso, Santa Folisi e Salvatore Pappalardo. Primi dei non eletti Rosaria Landro e Andrea Miccichè. Al consiglio regionale fanno parte di diritto il Consulente Ecclesiastico don Paolo Buttiglieri e i presidenti provinciali e diocesani. I congressisti hanno eletto gli undici delegati che parteciperanno al Congresso nazionale che sono: Domenico Interdonato, Salvatore Di Salvo, Gaetano Rizzo, Giuseppe Adernò, Rossella Jannello, Laura Simoncini, Domenico Pantaleo, Antonio Foti, Michelangelo Nasca, Fiorella Falci e Mario Agostino. L’assemblea ha eletto, infine, il collegio dei Garanti:presidente Tommasa Siragusa, componente Anna Franchina e segretaria Pierangela Cannone. I delegati, i consiglieri regionali e il componenti del collegio garanti sono stati eletti, per acclamazione.