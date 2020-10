Guinea. Milioni al voto, i risultati attesi entro Mercoledì

Roma, 19 Ott. – Pochi incidenti, definiti da piu’ fonti di scarso rilievo, ma anche denunce di abusi in diverse zone, sia da parte del partito di governo che delle opposizioni: e’ questo il bilancio della giornata elettorale di ieri in Guinea. Circa circa cinque milioni e mezzo i potenziali elettori chiamati alle urne per scegliere tra i 12 candidati alla presidenza. Tra questi l’attuale capo dello Stato, l’82enne Alpha’ Conde’, in lizza per un terzo mandato, nonostante mesi di proteste di piazza, in virtu’ dei risultati di un contestato referendum costituzionale che si era tenuto a marzo.

Il portavoce della presidenza, Naby Youssouf Kiridi Bangoura, ha lodato “la mobilitazione del popolo guineano”. Il dirigente ha pero’ lamentato difficolta’ in alcune citta’ del Paese a fronte del presunto tentativo di non far partecipare alle operazioni di voto almeno 22 delegati elettorali del partito di governo, il Rassemblement du Peuple Guineen (Rpg).

Anche le opposizioni hanno denunciato abusi. L’Union des forces de’mocratiques de Guine’e (Ufdg) ha lamentato l’arresto ingiustificato di almeno un suo funzionario nella citta’ nordorientale di Siguiri. Il voto si e’ svolto alla presenza di osservatori di diversi organismi internazionali, tra i quali la Comunita’ economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas/Cedeao). I risultati provvisori dovrebbero essere annunciati entro mercoledi’. (Est/ Dire) 11:43 19-10-20