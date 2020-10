Berna, bimbo muore travolto da un treno. Le dinamiche dell’indicente non sono ancora chiare

Gli inquirenti propendono per un tragico incidente ferroviario che ha come vittima un bambino piccolo, travolto da un treno fra Worb (BE) e Konolfingen (BE) e più precisamente nella località del comune di Münsingen (BE). Vista la gravità delle ferite riportate i soccorritori, una volta giunti sul posto, hanno potuto solamente constatarne la morte. Il bimbo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si trovava vicino alla banchina con i genitori. Per la polizia non vi sarebbe traccia di dolo, l’ipotesi è quindi quella dell’incidente che è avvenuto giovedì 22 ottobre scorso, ma la polizia di Berna ne ha dato notizia solo ora. Ai genitori del bimbo e ai presenti in loco è stata fornita assistenza psicologica dal Care Team del canton Berna. La polizia e il pubblico Ministero di Mittelland non hanno fornito ulteriori dettagli.

C.S. Sportello dei Diritti