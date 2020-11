NeP edizioni annuncia la costituzione di una nuova collana editoriale Stil-Mente

NeP edizioni amplia la sua offerta editoriale e comunica la nascita della nuova collana editoriale Stil-Mente, un omaggio al bello ed allo stile Stil-Mente è una collana editoriale che raccoglie pubblicazioni che ruotano attorno al bello e allo stile. Un contenitore editoriale che si rivolge al grande pubblico per diffondere concetti di bellezza e benessere alla portata di tutti.

La collana è stata ideata e progettata da Daniela di Francesco, fashion designer e art director della maison “La Vie En Blanc Atelier” e direttore della collana stessa e Milena Palumbo, direttore editoriale di NeP Edizioni. A questo entusiasmante progetto iniziale, si sono aggiunte le professionalità di Angelo Garini, architetto e interior designer e Oriana Ippoliti, tecnologo del CNR che costituiscono il comitato scientifico della collana; mentre, Erika Gottardi giornalista e fashion editor e Barbara Vissani, wedding planner e wedding designer, compongono il comitato di redazione. Il nome della collana racchiude in sé l’obiettivo: un approccio alla vita con stile, passando attraverso la mente, dando consistenza a ciò che potrebbe apparire frivolo. La bellezza intesa come ausilio alla vita quotidiana, al lavoro e alle circostanze di ognuno. Le pubblicazioni si rivolgeranno a molteplici target: esperti del settore, appassionati, cultori della materia, bambini. Nella programmazione sono previsti testi di vario genere letterario e non solo: manuali, libri divulgativi a tema, libri per l’infanzia, atti di convegni, seminari e opuscoli, eventi, corsi, shooting.

Cos’è Stil-mente? La parola al comitato di collana: “Lo stile è catturare ciò che è fuori noi stessi di peculiare,innovativo ,stimolante per filtrarlo attraverso la nostra mente e farne un’icona di bellezza emozionale.” (Daniela Di Francesco) “Cerchiamo la bellezza in ciò che ci circonda, per fare della nostra vita un’opera d’arte” (Angelo Garini). “StilMente è un luogo dove il bello si coniuga con l’oggi e costruisce la raffinatezza del domani” (Oriana Ippoliti). “StilMente è un habitus mentale, è interiorizzazione del bello, capace di trascendere dall’io per estendersi in forma sociale, è semantica della bellezza. Stilmente è un modo di vivere, di pensare e, in definitiva, di essere.” (Erika Gottardi). “Ogni cosa che ha uno stile, ha la sua bellezza… e va raccontata!” (Barbara Vissani)

DIRETTORE DI COLLANA: Daniela Di Francesco

COMITATO SCIENTIFICO: Angelo Garini – Oriana Ippoliti

COMITATO DI REDAZIONE: Barbara Vissani – Erika Gottardi

SITO DI COLLANA: Stil-Mente

RIFERIMENTI SOCIAL:

Facebook: @nepedizioni

Instagram: nep_edizioni

Pinterest: NeP edizioni

Linkedin: NeP edizioni

#nepedizioni #nepvola #stilmente

BIOGRAFIE COMITATO:

Daniela Di Francesco nata in Germania e residente a Roma, sposata e madre di due figlie. Dopo gli studi classici ha frequentato l’Accademia Costume e Moda di Roma. Con un percorso familiare legato all’alta moda, oggi svolge l’attività di fashion designer e consulente per la ricerca innovativa dei tessuti. Ha svolto attività di docente esterno per il Master in “Fashion Business” presso l’Università “LUISS Guido Carli” di Roma. Relatrice presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche in congressi con temi di ricerca ed innovazione delle fibre tessili. Attualmente è titolare di un’azienda di produzione di abiti in cachemire ed art director presso una maison di produzione di abiti da sposa e cerimonia di alta moda. Ricopre la carica di Vice – Presidente di Federazione Moda Italia Roma.

Angelo Garini, architetto, interior designer, wedding planner, autore, artista, docente: un polymath contemporaneo che ama cercare la bellezza in tutto quello che ci circonda per rendere più bella la vita di chi si affida a lui, condividendo la sua personale visione di stile. Considera il tempo migliore della sua vita quello che condivide con la sua famiglia e i suoi amici nella sua casa sul Lago Maggiore, piena di libri e circondata da un giardino pieno di fiori.

Oriana Ippoliti, tecnologo presso l’IRCrES C.N.R., docente di Psicologia Sociale, formatore manageriale sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e istruttore di protocolli Mindfulness. Laureata in Sociologia, ha conseguito il master di II livello in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni e si è formata nell’ambito della comunicazione e gestione delle risorse umane in SDA Bocconi. L’attività di ricerca svolta presso l’IRCRES si è incentrata sui temi di relazioni interpersonali e di gruppo, condotte vessatorie e persecutorie, sviluppo e benessere organizzativo, sicurezza sui luoghi di lavoro, SLC, technostress, sviluppo di “life skills” per il benessere psicofisico dell’individuo attraverso un approccio multidimensionale alla persona mediante l’utilizzo della mindfulness e della mediazione.

Erika Gottardi, di origini austriache ma nata e cresciuta in Italia, vissuta a Torino, Perugia e Milano, si è trasferita stabilmente a Roma nel 1984, dove attualmente vive e lavora. Laureata in Sociologia, nel 2010 ha fondato con Massimiliano Piccinno la casa editrice, agenzia di comunicazione ed ufficio stampa Excelsum Publisher ed ha debuttato nel mondo dell’editoria con il periodico Woman & Bride. Oggi è giornalista, conduttrice, fashion editor, esperta di wedding e moda.

Barbara Vissani, wedding planner & designer, inizia il suo percorso professionale come interior designer, arredando le case più belle. Progetta e realizza eventi e matrimoni, tenendo conto non solo della pianificazione ma anche dell’aspetto stilistico, architettonico, cromatico e floreale. Attualmente il suo core business è il mercato del Destination Wedding in Italia; collabora anche con Rai 2, per la quale presenta mise en place di tendenza all’interno della rubrica “Costume & Società”.