Scuola. Azzolina: Ragazzi hanno diritto a frequentare in presenza

“Per troppo tempo trattata come uno sgabuzzino di casa”

(DIRE) Roma, 2 Dic. – “I ragazzi che protestano a Torino hanno ragione, perche’ hanno il diritto di andare a scuola. Il problema delle scuole aperte e’ culturale, bisogna stabilire se in questo Paese la scuola e’ o non e’ la priorita’”. Lo ha detto la ministra Lucia Azzolina durante il convegno nazionale Anp. “La scuola e’ stata per troppo tempo trattata come uno sgabuzzino di casa. Ma la scuola e’ un mondo bellissimo che va tutelato, perche’ riguarda tutti. Ovviamente ci vorra’ del tempo perche’ avvenga questo processo culturale. Ma piu’ le scuole restano aperte, piu’ stiamo facendo un favore al Paese, sia per il presente che per il futuro”, ha aggiunto la ministra. (Adi/Dire) 10:58 02-12-20