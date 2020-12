Trasporti. Mit: 119 mln a Roma per rinnovo parco autobus

(DIRE) Roma, 7 Dic. – “Fa parte dei decreti approvati in Conferenza Stato Regioni, quello interministeriale, proposto dalla ministra dei Trasporti e delle infrastrutture Paola De Micheli, che, nell’ambito del Piano nazionale strategico della mobilita’ sostenibile, stabilisce lo stanziamento, dal 2019 al 2033, di 119 milioni di euro circa a favore della Citta’ metropolitana di Roma per l’acquisizione di nuovi bus, al fine di migliorare la qualita’ del servizio per i cittadini e promuovere la mobilita’ green. Oltre questo stanziamento, c’e’ da aggiungere anche quello in favore del comune di Latina pari a circa ulteriori 14 milioni di euro”. Lo comunica il ministero. In particolare “si tratta di risorse che, insieme a quelle gia’ stanziate nei mesi scorsi per l’acquisto di nuovi bus ad alimentazione alternativa alle regioni e ai comuni con piu’ di 100 mila abitanti, particolarmente inquinati in termini di qualita’ dell’aria e di superamento dei limiti delle emissioni, consentiranno di continuare il percorso di rinnovamento dei parchi mezzi e di miglioramento della qualita’ dell’aria. Soprattutto, in questa situazione di crisi economica finanziaria conseguente all’epidemia in corso, serviranno anche a rimettere in moto l’economia dei territori, sostenendo le aziende del Tpl locali e rilanciando la filiera industriale di produzione degli autobus”. (Com/Anb/ Dire) 18:25 07-12-20