Pisa. Ricettazione, furto aggravato in concorso e resistenza a P.U.: arrestato

Pisa, 08/12/2020

A Pisa, i militari della locale Compagnia Carabinieri, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno tratto in arresto un 22enne . Più nel dettaglio, i Carabinieri hanno localizzato l’uomo, notificandogli un ordine di custodia cautelare, emesso dal Tribunale di Pisa a seguito di richiesta avanzata dal locale Nucleo Operativo e Radiomobile, in ordine ai reati di ricettazione, furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Pisa, nello scorso mese di novembre. Arrestato, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.