Brexit, Von der Leyen: alta possibilità di No Deal

11:52 – Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, all’uscita dal vertice dei leader Ue per il punto informativo sulla Brexit, si mostra preoccupata sulla possibilità sempre più alta di un No Deal, sebbene sia rimasta vaga sulle percentuali di successo del negoziato. Michael Martin, Premier Irlandese, è stato l’unico a prendere la parola per lodare Maros Sefcovic, Vicepresidente della Commissione Ue, e Michael Gove, Ministro Britannico, “per aver finalizzato l’attuazione dell’accordo di divorzio” (cit. ANSA).

SM