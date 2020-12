Yasa colpisce le Fiji: ingenti danni, ma soccorsi in arrivo

11:29 – Le Isole Fiji, come previsto nei giorni precedenti, sono state duramente colpite dal ciclone Yasa di categoria 5, terzo ciclone di tale categoria a colpire l’arcipelago dal 2016, in cui sono stati contati almeno due morti, di cui un neonato, e ingenti danni, i soccorsi sono partiti oggi verso le zone più colpite. Mentre il ciclone colpiva ieri la seconda isola più grande dell’arcipelago, Vanua Levu, i meteorologi hanno registrato raffiche che hanno raggiunto anche i 354 km orari. I danni registrati includono inondazioni, smottamenti, crolli di edifici e interruzioni di corrente, ma una volta lasciato l’arcipelago, Yasa si è diretto verso Sud – Est, retrocedendo alla categoria 3. L’attuale Primo Ministro del Paese, Frank Bainimarama, pubblica un post su Twitter in cui comunica che i soccorsi sono in arrivo per tutta la popolazione, e si esprime al riguardo con tali parole: “Se sei influenzato da Yasa, l’aiuto è in arrivo. Stiamo mobilitando ogni risorsa disponibile per rispondere nelle aree gravemente colpite da questo ultimo super-ciclone.” Precedentemente il Primo Ministro aveva chiesto alla popolazione di mettersi in salvo in edifici più solidi o in alture, nel frattempo 500 centri di evacuazione hanno accolto circa 25 mila rifugiati.

