Il Vaticano, in linea con le restrizioni anti-Covid, comunica in una nota che il Santo Padre non celebrerà i battesimi nella Cappella Sistina come ogni anno la domenica del Battesimo del Signore, quest’anno il 10 gennaio, e che i battesimi si terranno nelle parrocchie di appartenenza. Domani, giorno dell’Epifania, il Papa celebrerà invece regolarmente la Messa.