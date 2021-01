(DIRE) Roma, 13 Gen. – “Il Centrodestra compatto ritiene che gli italiani non si possano permettere di assistere a questo circo. Per cui riteniamo che Conte si dovrebbe dimettere questa sera stessa, ma non sarà così. Chiediamo a Conte di venire domani in aula a verificare se ha una maggioranza”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, al termine del vertice del centrodestra. (Anb/ Dire) 20:07 13-01-21