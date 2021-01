Mafia. Blitz nell’agrigentino: 35 misure cautelari

08.30 – E’ in corso dall’alba di questa mattina l'”Operazione Oro Bianco” messa a segno dai militari dell’Arma del Comando Provinciale di Agrigento coordinata dalla DDA di Palermo. Sono 35 le misure cautelari relative all’odierno blitz contro la Mafia siciliana delle quali 12 con arresto e traduzione in carcere. Le accuse a vario titolo sono: intimidazione ed omertà rivolta all’acquisizione del controllo delle attività economiche (appalti, servizi pubblici) e di aver procurato voti per far eleggere propri rappresentanti. Per alcuni degli arrestati le manette ai polsi sono scattate in quanto sono accusati di essere fiancheggiatori della famiglia “stiddara” responsabile dell’omicidio del giudice Livatino.