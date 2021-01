Beniada Nishani Jackic, non solo bellezza: tanto fascino ed eleganza

di Sonia Polimeni – Beniada Nishani Jackic, nostra ospite oggi, è una modella, un’artista, un’attrice ed una influencer classe ’91. Ciao Beniada, ben trovata, grazie della tua disponibilità.

Trattiamo subito un argomento molto attuale. Come hai vissuto il lockdown? Sei una donna molto dinamica, hai molteplici interessi, come hai trascorso le tue giornate?

B – Ho cercato di concentrarmi più su me stessa, spesso siamo sempre di corsa e non abbiamo tempo per noi stessi. Ho scoperto nuove passioni tra cui lo yoga, penso che la meditazione sia un arma per sfidare le nostre paure e poterci rilassare affrontando la quotidianità e la vita con più energia.

Hai ereditato la passione per l’arte dai tuoi genitori, nei tuoi quadri cosa raffiguri, segui una corrente? hai soggetti preferiti? dove trovi l’ispirazione?

B – Ho fatto il liceo artistico, penso di aver sempre avuto questa propensione, amo dipingere la natura e gli animali in particolare le tigri. Dipingere mi carica di belle energie. Non seguo una corrente, dipingo ciò che mi emoziona.

Nel mondo della moda sei occupata in un duplice ruolo: Modella e Fashion Designer, sappiamo che ti sei laureata a Rimini con il massimo dei voti, come li concili?

B – Direi abbastanza bene, nella vita bisogna avere un piano B, bisogna essere un po’ duble faces, quando scatto mi piace dare la mia visione, quando si crea un progetto come un editoriale se la modella collabora puó essere un vantaggio per tutti. Spesso amo realizzare dei progetti personali e con il mio staff ci confrontiamo per realizzare un mood board sempre molto alternativo e moderno.

Hai lavorato nel “piccolo schermo” nella trasmissione “Amore e Moda” , condotta da Emanuela Folliero è stata un’esperienza che ti ha fatto conoscere ancor più al pubblico per poi passare al “grande Schermo” con una parte nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Ci vuoi raccontare quel periodo e come ti sei preparata al salto?

B – Ad Amore e Moda ho partecipato a tutte le selezioni fino ad arrivare alla premiazione in piazza con migliaia di persone ed è stata una bellissima emozione. Per quanto riguarda il film, passeggiavo e mi hanno fermato per strada quelli della produzione facendomi delle foto “polaroid”, sono stata ricontattata successivamente per fare non uno ma bensì 3 casting. L’ultimo con Sorrentino di persona. È stato un film che mi ha dato la possibilità di stare al contatto con un maestro del Cinema e con attori di grande calibro. Vengo da un percorso di teatro che sicuramente mi è servito per essere più rilassata è concentrata durante le riprese. Durante il set ero seguita e aiutata dagli assistenti e dal regista. La più grande scuola sono stati loro.

Sei molto bella. Come ti mantieni in perfetta forma, nonostante sappiamo tu apprezzi molto il cibo italiano? Qualche segreto che puoi rivelare?

B – Amo prendermi cura di me cercando di non eccedere con l’alimentazione. Però sicuramente fare tanti massaggi può essere d’aiuto per combattere piccoli problemi di ritenzione. Sono una fan di saune e spa quando possono mi ritaglio un po’ di tempo per me stessa.

Dai una percentuale per importanza a queste caratteristiche per riuscire nel mondo della moda e dello spettacolo: bellezza, sensualità, eleganza, perseveranza.

B – Sicuramente alta a ciascuna delle caratteristiche sopra elencate, ma ci vuole anche carisma, carattere, e dedizione; quindi un bel 80% alla perseveranza, poi ovviamente dipende dai ruoli, una presentatrice deve avere una dialettica e comunicazione eccellente oltre ad essere solo bella. Però tra una bella donna ed una donna elegante preferisco l’ultima. A diventare belli si fa presto … sorride Beniada

Il tuo rapporto con la rete? Riesci a interagire con i tantissimi followers che hai sui vari social? Qual’è la proposta più strana che ti è mai arrivata?

B – Uso molto Instagram per lavoro e non mi pesa perché siamo in una realtà dove i social se usati bene, possono farci conoscere al mondo. Molte agenzie scoprono tramite i social nuovi talenti. Per chi lavora con la propria immagine è un bel bigliettino da visita, ma non solo. Ho scoperto e fatto collaborazioni con brand emergenti di moda e beauty. Ci sono strutture che hanno aumentato la loro visibilità grazie a travel blogger. Di proposte strane potrei elencarne giusto un centinaio. Da calciatori sposati che chiedono di conoscermi, ai ragazzi che vogliono essere schiavi e maltrattati ma non chiedetemi per cosa perché non sono mai andata oltre la seconda riga dei messaggi in questione. Però la più simpatica e buffa, è sicuramente quella di un ragazzo che mi ha invitata a vedere la più bella barriera corallina d’Australia, ora in tempi di covid… Magari accetto! Ahahaha

Quale sarà il tuo prossimo impegno?

B – Andrò in Albania per alcuni impegni lavorativi, e spero prima possibile e dopo, appena si potrà, devo partire di nuovamente alla volta di Los Angeles negli States. Una città che amo molto perché da la possibilità di emergere a chi ha passioni artistiche. Chissà che mi porti fortuna…

Grazie Beniada sei stata gentilissima, continueremo a seguirti, alla prossima

Grazie a voi.