Vaccino. Fontana: Lombardia prima regione in Italia, stop vulgata

(DIRE) Milano, 19 Gen. – “Realizzare, nel modo piu’ efficiente, il piano di vaccinazioni anti Covid che, a dispetto della vulgata diffusa dai media, ad oggi vede la Lombardia come prima regione in Italia sia per numero assoluto di vaccini somministrati, che in termini di somministrazioni giornaliere”. E’ uno dei punti illustrati dal presidente lombardo Attilio Fontana durante il proprio discorso in aula a Palazzo Pirelli, durante il quale il governatore dopo la presentazione dei nuovi membri di giunta, ha voluto illustrare le linee del nuovo corso. “Continueremo a mantenere alta l’attenzione per vincere la battaglia, ma allo stesso tempo stiamo lavorando per rivedere il Sistema sanitario nel suo complesso, a partire dalla revisione della legge regionale- aggiunge- avendo soprattutto come obiettivo quello di potenziare il presidio sanitario sui territori”. (Nim/ Dire) 11:58 19-01-21