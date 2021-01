Pordenone, interventi sul territorio

Alle 9.10 di questa mattina, le squadre provenienti da Pordenone e dai distaccamenti di San Vito e Portogruaro sono intervenute a Cordovado per l’incendio di un sottotetto di un’abitazione a due piani. Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di confinare il fuoco alla sola mansarda. Una volta domato l’incendio, le squadre hanno rimosso le parti pericolanti del tetto e, con l’ausilio dell’autoscala, è stata predisposta una copertura provvisoria con un telo a protezione dello stabile risultato non agibile. Nel pomeriggio, poco dopo le 15, le squadre di Pordenone e della sede di Spilimbergo, sono intervenute nel comune di Caneva per l’incendio di sterpaglia. Il rogo ha interessato una vasta zona con un fronte che si espandeva da bordo strada verso la montagna. I vigili del fuoco, intervenuti con un mezzo appositamente dedicato agli incendi di questo tipo, sono riusciti a contenere la propagazione delle fiamme e hanno posto in sicurezza l’intera area.

