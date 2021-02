New York, tempesta polare “Orlena”: chiuse scuole e interrotte vaccinazioni

12:09 – La costa Est degli Stati Uniti è stata colpita dalla tempesta polare “Orlena”, la quale ha costretto la città di New York a proclamare lo stato d’emergenza, infatti, secondo le previsioni, potrebbero cadere fino a 60 centimetri di neve. Manhattan, a seguito di tre giorni con temperature intorno ai -8 gradi, durante la notte è stata ricoperta di neve. Per riuscire a risolvere i problemi alla circolazione, sono al lavoro da ieri notte circe Duemila spalaneve e mezzi blindati. Le migliaia di vaccinazioni anti Coronavirus sono state sospese a causa della tempesta, inoltre sono state chiuse tutte le scuole e il Javits Center, uno dei padiglioni predisposti per i vaccini, e ridotti i collegamenti per bus e metro. Questa è la prima nevicata violenta da circa 5 anni.

