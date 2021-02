Covid. Zanin: Confusione, FVG rosso scuro in UE ma gialla in Italia

(DIRE) – Bruxelles, 5 Febbraio 2021 – “Oggi in Friuli Venezia Giulia i contagi, le ospedalizzazioni e le terapie intensive sono in calo ma visto che facciamo tanti tamponi abbiamo un RT superiore a 1 e quindi siamo zona rosso scuro in Europa, mentre in Italia siamo zona gialla”. Così Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, a margine della sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, in merito alla decisione del Centro europeo di prevenzione della malattie (Ecdc) di inserire la regione nelle nuove zone ‘rosso scuro’ per infezioni da Covid. Per questo motivo secondo Zanin il Friuli Venezia Giulia “non merita la zona rosa perche’ tutti gli altri indici sono in calo”. (Pis/ Dire) 20:08 05-02-21