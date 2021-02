(DIRE) Pozzuoli, 10 Feb. – “Stiamo lavorando per mandare i medici in Umbria. Stasera o domani mattina, quando avro’ il concerto dei vari ministeri e della Regione, firmero’ un’ordinanza per reclutare e mandare dei medici in Umbria”. Lo ha annunciato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante un incontro nel Comune di Pozzuoli (Napoli). (Nac/Dire) 17:44 10-02-21