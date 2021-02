Covid. Tasso positivi al 4,1%, 13mila nuovi casi, 336 decessi, -12 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 10 Feb. – Nelle ultime ventiquattro ore sale dal 3,9% al 4,1% il tasso giornaliero di positivita’ da coronavirus in Italia. Da ieri sono 12.956, con 310.994 tamponi eseguiti, i nuovi casi emersi. Lo dice il report quotidiano sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Rispetto a ieri cala di 12 unita’ il numero totale (2.128) delle persone ricoverate in terapie intensiva causa coronavirus in Italia. Nelle ultime ventiquattro ore in Italia ci sono stati 336 decessi da coronavirus, ieri le vittime erano state 422. Lo dice il report quotidiano sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:41 10-02-21